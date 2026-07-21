/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குறைதீர் கூட்டத்தில் 430 மனுக்கள் ஏற்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:29 AM
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ஈரோடு; ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் கந்தசாமி தலை-மையில் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., சாந்தகுமார் முன்-னிலை வகித்தார்.
முதியோர் உதவித்தொகை, ஆதார் அட்டை திருத்தம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, குடிநீர், சாலை வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை தொடர்-பாக, 430 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அந்தந்த துறை விசாரணைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. 'தமிழ்-நாடு நாளை' முன்னிட்டு நடந்த கட்டுரை, பேச்சு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவியருக்கு முதல் மூன்று பரிசுக்கு முறையே, 10,000, 7,000, 5,000 ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.தமிழ் வளர்ச்சி துணை இயக்குனர் ஜோதி, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட துணை கலெக்டர் ரமேஷ், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் மகேஸ்வரி, சமூக நீதித்துறை அலுவலர் சுடலைமணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.'