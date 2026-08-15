ஜெம் மருத்துவமனை சார்பில் 45 சிறந்த டாக்டர்களுக்கு விருது
ஜெம் மருத்துவமனை சார்பில் 45 சிறந்த டாக்டர்களுக்கு விருது
ADDED : ஆக 13, 2026 06:10 AM
ஈரோடு:ஈரோடு,ஜெம் மருத்துவமனை சார்பில், சிறந்த டாக்டர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா நடந்தது.
ஈரோடு
திண்டலில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் நடந்த விழாவுக்கு, ஜெம்
மருத்துவமனை நிறுவனரும், பிரபல அறுவை சிகிச்சை நிபுணருமான டாக்டர்
பழனிவேலு தலைமை தாங்கி, சிறந்த டாக்டர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி
பேசினார். இதில் 'ஈரோட்டின் சாதனை சிகரங்களுக்கு பாராட்டு' என்ற
தலைப்பில் மொத்தம், 45 டாக்டர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டன.
விழாவில்
ஜெம் மருத்துவமனை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் பிரவீன் ராஜ்,
மருத்துவமனை டாக்டர்கள் சுதர்சன், நவநீத ராகவன் மற்றும் டாக்டர்கள்,
மருத்துவமனை பணியாளர்கள் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர். முன்னதாக
ஜெம் மருத்துவமனை நிறுவனர் டாக்டர் பழனிவேலு நிருபர்களிடம்
கூறியதாவது:
-ஜெம் மருத்துவமனையின், 12-வது ஆண்டு விழாவை
முன்னிட்டு சிறந்த டாக்டர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. வயிறு
சம்பந்தப்பட்ட பிரச்னை
களுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக ஜெம்
மருத்துவமனை பிரத்யேகமாக தொடங்கப்பட்டது. உணவு குழாய், கல்லீரல்,
சிறு குடல், பெரு குடல், மலக்குடல் போன்ற உறுப்புகளில் வரும் நோய்கள்
பொதுமக்களை அதிகமாக பாதிக்கிறது. வயிற்றில் என்ன கோளாறு உள்ளது
என்பதை எண்டோஸ்கோபி, ஸ்கேன் போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தி
துல்லியமாக கண்டறிய முடியும். புற்று
நோய் உள்பட பல்வேறு
வகையான நோய்களுக்கு சிறந்த சிகிச்சை அளிப்பதில், இந்தியாவிலேயே
சிறந்த மருத்துவமனையாக ஜெம் திகழ்கிறது. குறைந்த கட்டணத்தில்
தரமான சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதால், அதிகமானோர் சிகிச்சை பெற்று
குணமடைந்து உள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.