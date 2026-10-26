459 டன் விதைகள்; 23,149 டன் உரங்கள் இருப்பு

ADDED : அக் 25, 2026 07:06 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில், நடப்பு பருவத்துக்கு தேவையான அளவு உரம், விதைகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபற்றி, ஈரோடு மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் சிவகுமார் கூறியதாவது:
ஈரோடு மாவட்டத்தின் இயல்பான ஆண்டு சராசரி மழையளவு, 768 மி.மீ., நடப்பாண்டில் கடந்த, 23 வரை, 627.8 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் இருந்து விவசாயிகளுக்கு வினியோகம் செய்வதற்காக, நெல் விதைகள் - 299 டன், சிறுதானியங்கள் - 99 டன், பயறு வகைகள் - 7.6 டன், எண்ணெய் வித்துக்கள் - 54 டன் என, 459.6 டன் விதைகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதுபோல, ரசாயன உரங்களான யூரியா - 6,278 டன், டி.ஏ.பி., - 3,341 டன், பொட்டாஷ் - 4,293 டன், காம்ப்ளக்ஸ் - 9,237 டன் என, 23,149 டன் உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான பூச்சி மருந்து, ரசாயன உரங்கள் ஆகியவை போதுமான அளவுக்கு தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருப்பு வைத்து வினியோகிக்க வழிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பி.எம்.கிசான் திட்ட பயனாளிகள், தனித்துவ அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. எனவே பி.எம்.கிசான் தவணை தொகை தொடர்ந்து கிடைக்க, இதுவரை அடையாள எண் பெறாத பயனாளிகள், தங்கள் வட்டார வேளாண் அல்லது தோட்டக்கலை துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு, அடையாள எண் பெற்று கொள்ளலாம்.
பி.எம்.கிசான் கணக்குடன் நிலம் தொடர்பான விபரங்களை இணைத்தல், ஆதார் விபரங்களை வங்கி கணக்குடன் இணைத்தல், தங்கள் அடையாளத்தை இணைய வழியில் உறுதிப்படுத்தும் e--KYC பதிவேற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினார்.