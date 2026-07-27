பீரோவை துாக்கி சென்று கொள்ளை பெண் உள்ளிட்ட 5 பேர் கைது
பீரோவை துாக்கி சென்று கொள்ளை பெண் உள்ளிட்ட 5 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:38 AM
சத்தியமங்கலம்:கர்நாடக
மாநிலம் சாம்ராஜ் நகரை சேர்ந்த மாதேவசாமி மனைவி மகேஸ்வரி, 33; இவரது
பெரியம்மா வீடு ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி அருகே மகாராஜன்புரத்தில்
உள்ளது.
இந்த வீட்டில் யாருமில்லாததால் மகேஸ்வரி அவ்வப்போது வீட்டை
சுத்தம் செய்து செல்வார். சில நாட்களுக்கு முன் சுத்தம் செய்ய
சென்றபோது, வீட்டின் கதவு திறந்து கிடந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்தபோது
பீரோவை காணவில்லை. தாளவாடி போலீசில் புகாரளித்தார்.போலீசார்
விசாரணையில் ஈடுபட்ட நிலையில், கர்நாடக மாநில எல்லை பகுதியில் பீரோ
உடைக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்தது. தொடர் விசாரணையில் தாளவாடி
சிக்ககாஜனுார் மஞ்சுநாத், 32; கர்நாடக மாநிலம் தொட்டமல்ல நகரம்
சோமன்னா, 28; சாம்ராஜ்நகர் அரை நெல்லி சோமா, 19; அருகல்வாடியை சேர்ந்த
மாதேவசாமி, 21; சாம்ராஜ் நகரை சேர்ந்த அர்ச்சனா, 29, ஆகியோர் சேர்ந்து,
பீரோவை பிக்-அப் வேனில் துாக்கி சென்றுள்ளனர்.
அதில் வைத்திருந்த,
8 பவுன் நகை மற்றும் 2 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்தது தெரிய வந்தது.
சாம்ராஜ் நகரில் பதுங்கியிருந்த ஐந்து பேரையும், தாளவாடி போலீசார் கைது
செய்து, நகை, பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.