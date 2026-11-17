/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/லாட்டரி விற்ற 5 பேர் கைது
ADDED : நவ 16, 2026 06:43 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு:ஈரோட்டில்
மாநகர், மாவட்டத்தில் லாட்டரி விற்பவர்களை, அந்தந்த ஸ்டேஷன்
போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சூரம்பட்டியில்
ராஜேந்திரன், 64; ஈரோடு அசோகபுரத்தில் தினேஷ்குமார், 30; ஈரோடு
முள்ளாம்பரப்பில் மாதேஸ்வரன், 54; ஈரோடு கருங்கல்பாளையத்தில் கமலா
நகர் வேலுமணி, 40; மொடக்குறிச்சி சாமிநாதபுரத்தில் நஞ்சை
ஊத்துக்குளி கருந்தேவன் பாளையம் தங்கவேல், 67, ஆகியோரை, அந்தந்த
ஸ்டேஷன் போலீசார் கைது செய்தனர்.