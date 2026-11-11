'கிங்ஸ்மேன் பிட்னஸ்' சென்டரில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி அறிவிப்பு
'கிங்ஸ்மேன் பிட்னஸ்' சென்டரில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி அறிவிப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 05:25 AM
ஈரோடு: ஈரோடு
அரசு மருத்துவமனை ரவுண்டானா அருகில், 'கிங்ஸ்மேன் பிட்னஸ்'
உடற்பயிற்சி உபகரண விற்பனை நிலையம் உள்ளது. இங்கு தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, 50 சதவீதம் தள்ளுபடி
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து விற்பனை நிலைய உரிமையாளர்
கார்த்திகேயன் கூறியதாவது: 'வெல்கேர்' நிறுவனத்துடன் இணைந்து
உடற்பயிற்சி பொருட்கள் விற்பனை செய்கிறோம். ஈரோடு மற்றும்
பெங்களூருவில் எங்கள் நிறுவனம் உள்ளது.
இங்கு டிரெட்மில்,
ஸ்மார்ட் பைக், எலிப்டிக்கல் மெஷின், மல்டி ஜிம் ஸ்மித், ஸ்பின் பைக் என
உடற்பயிற்சிக்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்கள் உள்ளன. முறையாக
பயிற்சி பெற்ற டெக்னீசியன்கள் மூலம் ஜிம் அமைத்து தரப்படும்.
தற்போது
தீபாவளி பண்டிகை காலம் என்பதால், 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி
அறிவித்துள்ளோம். தீபாவளி ஒருநாள் கொண்டாட்டம். ஆனால் ஆரோக்கியம்
இருந்தால், ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாட்டம்தான்.
தள்ளுபடியை பயன்படுத்தி உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துங்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.