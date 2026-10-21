/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குட்டையில் மீன் பிடித்த 7 வயது சிறுவன் பலி
UPDATED : அக் 21, 2026 05:58 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:47 AM
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அந்தியூர்:அந்தியூர் அருகே பருவாச்சி, பாலம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி வாசுதேவன் மகன் அஜய் தேவ், 7; தனியார் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்தார். வீட்டருகே விவசாய தோட்டத்தில் 4 அடி குட்டையில் மீன் உள்ளது.
மீன்களை வேடிக்கை பார்க்க நேற்று காலை சென்ற சிறுவன், எட்டி பார்த்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக குட்டையில் விழுந்தான். மகனை காணாமல் தாய் அருணா தேடியபோது, குட்டையில் மூழ்கி போராடி கொண்டிருந்த மகனை பார்த்து சத்தமிட்டார்.
சத்தம் கேட்டு சென்ற அக்கம்பக்கத்தினர் சிறுவனை மீட்டு, அந்தியூர் அரசு மருத்துவமனை கொண்டு சென்றனர். மருத்துவ பரிசோதனையில் ஏற்கனவே இறந்து விட்டது தெரிந்தது. அந்தியூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.