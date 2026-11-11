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கோபி மதுவிலக்கு பிரிவில் 314 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
கோபி மதுவிலக்கு பிரிவில் 314 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : நவ 10, 2026 04:24 AM
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கோபி; கோபி, சத்தி, பவானி ஆகிய சப்-டிவிஷனுக்கு உட்பட போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள், கோபி மதுவிலக்கு பிரிவு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
நடப்பாண்டு துவங்கி நேற்று வரை, 314 வழக்குகள் பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர். நடப்பாண்டில் கஞ்சா வழக்கில் இதுவரை எட்டு பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.