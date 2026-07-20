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தறிகெட்டு ஓடிய குதிரை: பைக் மீது மோதி விபத்து

தறிகெட்டு ஓடிய குதிரை: பைக் மீது மோதி விபத்து

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:38 AM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:33 AM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:38 AM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:33 AM

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கோபி:கோபி, கச்சேரிமேட்டை கடந்து, ல.கள்ளிப்பட்டி பிரிவு நால்ரோட்டை கடந்து, பிரதான சத்தி சாலையில், தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் பயணிக்கிறது.

இதனால் எந்நேரமும் வாகன நடமாட்டம் அதிகமுள்ள நால்ரோடு பகுதியில், வேகத்

தடையின்றி இருபுறமும் அசுர வேகத்தில் வாகனங்கள் பயணிக்கிறது. ல.கள்ளிப்பட்டி பிரிவில், வடக்கு திசையில் உள்ள, தமிழ்நகர் பிரிவில் இருந்து, பிரதான சத்தி சாலையின் குறுக்கே, தாறுமாறாக இரு குதிரைகள் நேற்று காலை, 10:40 மணிக்கு தறிகெட்டு ஓடியது. அந்த சமயத்தில் சாலையின் இருபுறமும் அசுர வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் நிலைதடுமாறின.

கோபியில் இருந்து, ல.கள்ளிப்பட்டி பிரிவு நால்ரோட்டை நெருங்கிய பைக் மீது, குதிரை பலமாக மோதி நிற்காமல் பறந்தது. பைக்கை ஓட்டி வந்த ஈரோட்டை சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவன் ஸ்ரீதர், 19, என்பவர், 50 அடி துாரத்துக்கு பைக்கில் சறுக்கியபடி, ல.கள்ளிப்பட்டி பிரிவு பஸ் ஸ்டாப் வரை சென்று விழுந்தார். ெஹலிமெட் அணிந்திருந்ததால் கை மற்றும் கால்களில், சிராய்ப்பு காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார். இதனால் பஸ் ஸ்டாப்பில் கூடிய மக்களால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதே குதிரையால் அப்பகுதியில் அடிக்கடி வாகன விபத்து அரங்கேறுவதாகவும், குதிரையை பராமரிப்பவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

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