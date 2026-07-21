/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கோபியில் 25ல் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:23 AM
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ஈரோடு; ஈரோடு மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட வேலை-வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டு மையம் சார்பில் பெரிய அளவிலான தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் வரும், 25ல் கோபி, பழனியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலை, 8:00 முதல் மாலை, 4:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது.
வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், பணி நியமன ஆணை வழங்க உள்ளார். ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, சேலம், சென்னை பகுதியை சேர்ந்த, 300க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள், 10,000க்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய உள்ளனர்.இம்முகாம் முற்றிலும் இலவசம். அனைத்து வகை பணிகளுக்கானவர்கள் பங்கேற்று, வேலைவாய்ப்பு பெறலாம். கூடுதல் விபரத்துக்கு, 86754 12356, 94990 55942 ஆகிய எண்களில் அணுகலாம்.