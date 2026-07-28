மருத்துவ கழிவு ஏற்றி வந்த லாரி பை தவறி விழுந்ததால் சிக்கியது
மருத்துவ கழிவு ஏற்றி வந்த லாரி பை தவறி விழுந்ததால் சிக்கியது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:34 AM
அந்தியூர்; அந்தியூர் தவிட்டுப்பாளையம் வழியாக ஆப்பக்-கூடல் நோக்கி, ஒரு லாரி நேற்று காலை சென்று கொண்டிருந்தது. வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கிய-போது, லாரியிலிருந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பை சாலையில் விழுந்து சிதறியது. துர்நாற்றத்துடன் கூடிய கிளவுஸ், மாஸ்க் உள்ளிட்ட மருத்துவ கழிவு இருந்தது. இதை கவனித்த அப்பகுதி மக்கள், லாரியை சிறை பிடித்து பேரூராட்சி நிர்-வாகத்துக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
பேரூராட்சி அலுவலர்கள் லாரியை சோதனை-யிட்டதில் மருத்துவக்கழிவு மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவு இருந்தது தெரிய வந்தது. லாரி டிரைவரிடம் விசாரித்ததில், தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர், கிளாப்-பாறையை சேர்ந்த காளியப்பன், 48; என்பதும், மொரப்பூர் தொட்டம்பட்டியில் இருந்து ஏற்றி வந்-ததாகவும் தெரிவித்தார். லாரியை பறிமுதல் செய்த அலுவலர்கள், 50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனர். மருத்துவ கழிவுடன் லாரியை, சேலம் மாவட்டம் இடைப்பாடியில் உள்ள மருத்-துவ கழிவுகள் எரிக்கும் ஆலைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.