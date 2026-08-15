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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ வாசலில் அமர்ந்து மாணவியர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறன் ஆசிரியை

வாசலில் அமர்ந்து மாணவியர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறன் ஆசிரியை

வாசலில் அமர்ந்து மாணவியர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறன் ஆசிரியை

ADDED : ஆக 14, 2026 05:53 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:53 AM

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ஈரோடு:ஈரோட்டில் அரசுப்பள்ளியில் மாற்றுத்திறன் பெண் பட்டதாரி ஆசிரியரை, பள்ளி நுழைவு வாயிலில் காலை நேரத்தில் அமர வைத்து வேலை வாங்கியது, பெற்றோர்கள் தரப்பில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு வீரப்பன்சத்திரத்தில் மகளிர் அரசு மேல்நிலை பள்ளி செயல்படுகிறது. இங்கு, 1200 மாணவியர் படிக்கின்றனர். பள்ளியில் ஒன்பது ஆண்டுகளாக, பெண் மாற்றுத்திறன் பட்டதாரி ஆசிரியர் ரோஸ் மேரி டீனா, 48, பணிபுரிகிறார். இவர், 9, 10ம் வகுப்புக்கு அறிவியல் பாடம்

நடத்துகிறார்.

பள்ளிக்கு என்று காவலாளி இல்லை. இந்நிலையில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக, காலை வேளையில், 8:45 மணி முதல் 9:15 மணி வரை, சுழற்சி முறையில் ஒரு ஆசிரியை நிறுத்தப்பட்டு, மாணவியரை வாசலில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, விபரம் கேட்டு உடனடியாக உள்ளே செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். இந்தப்பணியில் சுழற்சி முறையில் பள்ளி ஆசிரியைகள் சுழற்சி முறையில் ஈடுபடுத்தப்படு

கின்றனர்.

இதன்படி மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியை ரோஸ் மேரி டீனா, தனது இருக்கையில் அமர்ந்தபடி, நேற்று பணியில் ஈடுபட்டார். இதைப்பார்த்த பெற்றோர்கள் மட்டுமின்றி, மாணவியரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். மாணவியரை கண்காணித்து, பள்ளிக்குள் உடனடியாக அழைப்பது நல்ல விஷயமே.

ஆனால், மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியரை, இதில் ஈடுபடுத்த வேண்டுமா என்பதை, பள்ளி நிர்வாகம் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

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