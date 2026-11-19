டூவீலர், கார்களால் பஸ் ஸ்டாண்டில் விபத்து அபாயம் தடைக்கு இடைவேளை விட்டதால் சிக்கல்
டூவீலர், கார்களால் பஸ் ஸ்டாண்டில் விபத்து அபாயம் தடைக்கு இடைவேளை விட்டதால் சிக்கல்
ADDED : நவ 18, 2026 06:52 AM
ஈரோடு:ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டில் தடையை மீறி டூவீலர், கார்கள் வந்து செல்வதால் விபத்து அபாயம் காணப்படுகிறது.
ஈரோடு
பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் டூவீலர், கார்கள் உள்ளிட்ட தனியார் வாகனங்கள்
வந்து செல்ல போலீசார் தடை உள்ளது. சில ஆண்டுக்கு முன் போலீசார்
கண்டிப்புடன் கடைபிடித்தனர். தற்போது கண்டிப்பை கண்டு
கொள்ளாததால், டூவீலர், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் தடையின்றி தாராளமாக
வந்து செல்கிறது. இதனால் போக்குவரத்து அபாயம் காணப்படுகிறது.
இதுகுறித்து
மக்கள் கூறியதாவது: ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டில் போக்குவரத்து போலீசார்
அவ்வப்போது வந்து, பஸ் ஸ்டாண்டில் வரும் டூவீலர், கார்களுக்கு
அபராதம் விதிக்கின்றனர். மற்ற நாட்களில் இவர்கள் சர்வ சாதாரணமாக
வந்து செல்கின்றனர். டைமிங், கலெக்சன், வெற்றிப்பயணம் என
அடுத்தடுத்து வந்த சோதனையால், தனியார் பஸ்கள் எந்தப்பக்கம் புகுந்து
எப்படி செல்கிறார்கள் என்றே சொல்ல முடியவில்லை. இந்த அச்சத்துக்கு
நடுவில் கிடைக்கும் கேப்பில் டூவீலர்கள், கார்கள் வருவதால், இரண்டு கண்
யாருக்குமே போதாது என்ற நிலையே உள்ளது. சில சமயங்களில் இந்த டூவீலர்,
கார்களால், பஸ் டிரைவர்களுக்கே சிக்கல் ஏற்படுகிறது. தடையை
இடைவேளையின்றி தொடர்ந்தால், பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகளின் பீதி குறையும்.
இவ்வாறு கூறினர்.