நகைகளை திருப்பி தராமல் இழுத்தடிப்பு: சித்தோடு போலீசார் மீது குற்றச்சாட்டு
நகைகளை திருப்பி தராமல் இழுத்தடிப்பு: சித்தோடு போலீசார் மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:48 AM
ஈரோடு:திருட்டு போய் மீட்கப்பட்ட நகைகளை திருப்பி தராமல் போலீசார் இழுத்தடிப்பதாக, மளிகை கடைக்காரர் ஈரோடு எஸ்.பி.,யிடம் மனு அளித்தார்.
ஈரோடு நரிபள்ளம் தீபன் நகரை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 48; மளிகை கடை வைத்துள்ளார். ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதியிடம் நேற்று அளித்த மனு: கடந்த பிப்.,14ல் எனது வீட்டில், பதினைட்டோகால் பவுன் தங்க நகை திருட்டு போனது. சித்தோடு போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனர். ஏப்., 29ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கூறி இரண்டு பவுன் நகையை மட்டும் திருப்பி கொடுத்தனர். மீதி நகையை பின்னர் தருவதாக கூறினர். இதுவரை நான்கு முறை ஸ்டேஷனுக்கு சென்று கேட்டும், பதினாறேகால் பவுன் நகையை தராமல் சாக்குப்போக்கு சொல்லி இழுத்தடிக்கின்றனர். மீட்கப்பட்ட நகைகளை சித்தோடு போலீசார் என்னிடம் அளிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.