மாமியாரை பார்க்க அனுமதி மறுத்த மாமனாருக்கு சரமாரி கத்திக்குத்து ஜி.ஹெச்.,ல் போதை மருமகன் ஆத்திரம்
மாமியாரை பார்க்க அனுமதி மறுத்த மாமனாருக்கு சரமாரி கத்திக்குத்து ஜி.ஹெச்.,ல் போதை மருமகன் ஆத்திரம்
ADDED : அக் 20, 2026 01:48 AM
ஈரோடு;நாமக்கல் குமாரபாளையம் தட்டான்குட்டையை சேர்ந்தவர் வடிவேலு, 55, கூலி தொழிலாளி. இவருக்கு முருகாயி, 50, ராஜேஸ்வரி, 27, என்ற இரு மனைவிகள் உள்ளனர். வடிவேலு மகள் தீபா, திருமணமாகி விவாகரத்து செய்தவர்.
இவருக்கு, 2 குழந்தைகள் உள்ளன. ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் செங்குட்டுவன் வீதியை சேர்ந்த சுமை துாக்கும் தொழிலாளி ஆரோக்கியசாமியை, 27, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் தீபா திருமணம் செய்து கொண்டார். மாமனாருக்கும், மருமகனுக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு முன் சண்டை
ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மூன்று நாட்களுக்கு முன் முருகாயி பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்துள்ளார். மேல் சிகிச்சைக்காக ஈரோடு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நேற்று சேர்க்கப்
பட்டார்.
முருகாயியை பார்க்க தீபா, ஆரோக்கியசாமி நேற்று மதியம், 3:30 மணியளவில் வந்தனர். அப்போது வந்த வடிவேலு, தனது மனைவியை பார்க்க கூடாது என்று கூறி, மருமகனை தடுத்துள்ளார். குடிபோதையில் இருந்த ஆரோக்கியசாமி, தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் குத்தியுள்ளார். இதில் வடிவேலுவின் பின்பக்க வலதுபுற கழுத்து பகுதி, பின்பக்க வலதுபுற முதுகு பகுதி, பின்பக்க வலது புற இடுப்பு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது.
ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்தவரை பார்த்து, அங்கிருந்தவர்கள் கூச்சலிட்டனர். மருத்துவமனை ஊழியர்கள் உடனடியாக அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு அவரை அழைத்து சென்றனர். தகவலறிந்து வந்த அரசு மருத்துவமனை போலீசார், ஆரோக்கியசாமி பிடித்து, கத்தியை பறிமுதல் செய்து, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர். இது தொடர்பாக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு
செய்தனர்.