மின் கம்பங்களை ஆக்கிரமித்த விளம்பர பிளக்ஸ் பேனர்கள்
மின் கம்பங்களை ஆக்கிரமித்த விளம்பர பிளக்ஸ் பேனர்கள்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:05 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:36 AM
கோபி:தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கோபியில் குள்ளம்பாளையம், கரட்டூர், நாயக்கன்காடு, புதுப்பாளையம்,
பாரியூர் சாலை பிரிவு, ஈரோடு மற்றும் சத்தி சாலைகளில் உள்ள மின்
கம்பங்களில், பட்டாசு, ஸ்வீட், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ேஷாரூம் கடைகளின்
விளம்பர பிளக்ஸ் பேனர் ஆக்கிரமித்துள்ளது.
பெரும்பாலானவை
அனுமதியின்றே கட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு
கவனச்சிதறல் ஏற்படுவதுடன், மழை காலமாக இருப்பதால் மின்கசிவு
போன்ற விபத்து அபாயத்துக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மின் வாரிய அதிகாரிகள்
கண்டு கொள்ளாததே இதற்கு காரணண் என்றும், வாகன ஓட்டிகள் வேதனை
தெரிவித்தனர்.இதுகுறித்து கோபி மின்பகிர்மான வட்ட
செயற்பொறியாளர் குலசேகரபாண்டியனிடம் கேட்டதற்கு, ''மின்
கம்பங்களில் உள்ள பிளக்ஸ் பேனர்களை அகற்ற நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படும்'' என்றார்.