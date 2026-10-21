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வேளாண் குறைதீர் கூட்டம்

வேளாண் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : அக் 21, 2026 05:52 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 05:52 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட மாதாந்திர வேளாண் குறைதீர் கூட்டம் ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வரும், 23ம் தேதி காலை, 10:00 மணிக்கு நடக்க உள்ளது.

கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை வகிக்கிறார். அன்று காலை, 10:00 முதல், 11:30 மணி வரை மனுக்கள் பெறப்படும். 11:30 மணி முதல், 12:30 மணி வரை விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் விவசாயம் தொடர்பான பிரச்னை, கருத்து தெரிவித்தலும், 12:30 மணி முதல், 1:30 மணி வரை அலுவலர்களின் விளக்கங்களும் தெரிவிக்கப்படும்.

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