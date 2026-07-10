நிரந்தர பணியிடம் உருவாக்க கோரி அனைத்து செவிலியர் ஆர்ப்பாட்டம்
நிரந்தர பணியிடம் உருவாக்க கோரி அனைத்து செவிலியர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:44 AM
ஈரோடு:தமிழ்நாடு
அரசு அனைத்து செவிலியர் சங்கம் சார்பில் முத்துகுமார், லட்சுமி
பிரியா, சாந்தி ஆகியோர் தலைமையில், ஈரோடு திண்டலில் உள்ள மாவட்ட
சுகாதார அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
கிராமப்புறங்களில்
தரமான மருத்துவ சேவை கிடைக்கும் வகையில், அரசு ஆரம்ப சுகாதார
நிலையங்களில் நியமிக்கப்பட்ட செவிலியர் பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட எந்த
நிரந்தர பணியிடங்களையும் சரண்டர் செய்யக்கூடாது. அதில் மீண்டும்
நிரந்தர செவிலியர்கள் அல்லது தற்போது எம்.ஆர்.பி., ஒப்பந்த
செவிலியர்களாக உள்ளவர்களை நிரந்தர செவிலியர்களாக நியமிக்க
வேண்டும்.
புதிதாக உருவான தென்காசி, மயிலாடுதுறை, செங்கல்பட்டு,
கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்துார், ராணிப்பேட்டை ஆகிய
மாவட்டங்களிலும் நிரந்தர திறன் மேம்படுத்தப்பட்ட செவிலியர்
பணியிடங்களை உருவாக்கி, நிரந்தர செவிலியர்களாக நியமிக்க வேண்டும்
என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.