அனைத்து கட்சி கூட்டம் முதல்வர் தான் முடிவு செய்வார்; செங்கோட்டையன்
அனைத்து கட்சி கூட்டம் முதல்வர் தான் முடிவு செய்வார்; செங்கோட்டையன்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:15 AM
கோபி:''மேகதாது
அணை விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவது குறித்து,
முதல்வர் தான் முடிவு செய்வார்,'' என, தமிழக வருவாய்த் துறை அமைச்சர்
செங்கோட்டையன் கூறினார்.
ஈரோடு மாவட்டம் கோபி அருகே நஞ்சப்பா நகரில்,
20 லட்சம் ரூபாயில், தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூஜையை, நேற்று மாலை
தொடங்கி வைத்த, அமைச்சர் செங்கோட்டையன், நிருபர்களின் பல்வேறு
கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்.
கேள்வி: தமிழக பட்ஜெட்
கூட்டத்தில், கோபி தனி மாவட்டமாக அறிவிப்பு வெளியாகுமா? கோபி தனி
மாவட்டமாக உருவாக்கப்படும் என நீங்களும் தேர்தல் வாக்குறுதியில்
கூறியுள்ளீர்கள்.
பதில்: அது குறித்து சட்டசபையில் தான், பேச
வேண்டிய சூழல் உள்ளது. தற்போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடப்பதால்,
வருவாய்த்துறை மூலம் தான், அதற்கான திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
அடுத்தாண்டு ஏப்ரலில் கணக்கெடுப்பு நிறைவு பெறும். ஜனவரியில்
எவ்வளவு மக்கள் தொகை என்பதை கணக்கெடுத்து, மத்திய அரசின் புள்ளி
விபரத்துடன் அது இணைக்கப்படும்.
கேள்வி: பவானிசாகர் அணையில்
இருந்து, ஆக.,15ல் கீழ்பவானி பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுமா.
விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கு தீர்வு கிடைக்குமா?
பதில்:
தற்போது இருக்கும் நிலையில், சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தால்,
பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க, நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
குடிநீருக்கே தேவையான தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. மழை குறைவாக
இருப்பதால், குடிநீருக்காக 49 பம்பிங் ஸ்டேஷன் உள்ளது.
ஈரோடு
மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு தொகுதியின் குடிநீர் இணைப்பும் அதில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குடிநீரும் முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது.
இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு, சாத்தியக்கூறு இருந்தால்,
விவசாயிகளின் நலன் கருதி, என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ள என்பது
குறித்து, துறையின் சார்பாக ஈரோடு கலெக்டரிடம் கலந்து பேசியபின்,
முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, நம்மால் தெளிவான முடிவு
மேற்கொள்ள முடியும்.
கேள்வி: த.வெ.க., அரசின் பட்ஜெட்டை, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிச்சாமி ஜீரோ பட்ஜெட் என கூறியுள்ளாரே?
பதில்:
அவரை பொருத்த வரையில், அந்தக்கட்சி அதுபோன்ற நிலைக்கு
தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதைத்தான் மறக்காமல் அவர் சொல்லி கொண்டே
இருக்கிறார்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில், அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை
கூட்ட வேண்டும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் வலியுறுத்துவது பற்றி
கேட்டதற்கு, ''அதுகுறித்து முதல்வர் தான் முடிவு செய்வார்,'' என்றார்.