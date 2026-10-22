அம்மன் கோவில்களில் நவராத்திரி விழா துவக்கம்

ADDED : அக் 12, 2026 05:34 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்புளியம்பட்டி
அம்மன் கோவில்களில், நவராத்திரி விழா நேற்று துவங்கியது.
சவுடேஸ்வரி அம்மன், பிளேக் மாரியம்மன், கரிவரதராஜ பெருமாள்,
சுப்பிரமணியர் கோவில்களில், கொலு பொம்மைகள் கோவில் வளாகத்தில்
வைத்து, தினமும் அம்மனுக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம், சிறப்பு பூஜை
நடக்கிறது.
தினமும் அம்மன் பல்வேறு அலங்காரங்களில்
எழுந்தருளுகிறார். இது தவிர, மூலவருக்கு தினமும் சிறப்பு அபிஷேகம்,
அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை, தினமும் அபிஷேகம் ஒவ்வொரு
அலங்காரத்தில் அம்மன் அருள் பாலிப்பார். 19ம் தேதி வரை தினமும் மாலை
சிறப்பு வழிபாடு, கும்மிப்பாடல் நிகழ்ச்சி மற்றும் பஜனை நடக்கிறது.
பிளேக் மாரியம்மன் கோவில் நவராத்திரி விழாவில், முதல் மூன்று நாட்கள்
துர்க்கை அம்மனுக்கு அபிஷேகம், மூன்று நாட்கள் மஹாலட்சுமி
அம்மனுக்கு அபிஷேகம், அடுத்த மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதிக்கு அபிஷேகமும்
நடக்கிறது. மேலும் நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களில் அம்மன் ஒன்பது
வண்ணங்களில் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார். பத்தாம் நாள்
விஜயதசமி அன்று பிளேக் மாரியம்மன் கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவம்
நடக்கிறது.* சென்னிமலை-ஊத்துக்குளி ரோடு ஆதித்யா நகரில்
நர்மதாம்பிகை உடனமர் நர்மதை மருந்தீஸ்வரர் மற்றும் 18 சித்தர்
கோவிலில், நவராத்திரி விழா மற்றும் கொலு பூஜை நேற்று தொடங்கியது. 20ம்
தேதி வ ரை தினமும் மாலையில் நர்மதாம்பிகை அம்மனுக்கு சிறப்பு
அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை நடக்கும்.