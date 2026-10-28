வணிக வரி அலுவலகத்தை ஈரோட்டுக்கு மாற்ற முறையீடு

ADDED : அக் 28, 2026 05:17 AM
ஈரோடு: வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வனிடம், ஈரோடு மாவட்ட அனைத்து தொழில் வணிக சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (பேட்டியா) தலைவர் ராஜமாணிக்கம் தலைமையிலானோர் மனு வழங்கி கூறியதாவது:
ஈரோடு மாநகர், மொடக்குறிச்சி, கொடுமுடி பகுதி தொழில் துறை, வணிக நிறுவனங்களின் வரவு - செலவு கணக்குகளை சரி பார்க்க, கொடுமுடி வட்டாரத்தில் உள்ள வணிக வரி அலுவலகத்துக்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. இந்த அலுவலகம் கரூர் மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ளது. கொடுமுடி வட்டாரம் என்பது ஈரோடு நாடார்மேடு பகுதியில் இருந்து துவங்குகிறது. நாடார் மேடு பகுதியில் உள்ள ஒரு வணிகர், தனது கணக்கை சரி பார்க்க, கரூர் மாவட்ட எல்லை பகுதிக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. ஈரோடு ஆணைக்கல்பாளையத்தில் வணிக வரித்துறை சார்பில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. கொடுமுடி வட்டார வணிக வரித்துறை அலுவலகத்தை இங்கு மாற்றினால், அனைத்து வகை வணிகர்களும் பயன் பெறுவர். விரைவான சேவையும் கிடைக்கும். இவ்வாறு கூறினர்.