கோவில் கட்ட அனுமதி அமைச்சரிடம் முறையீடு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:45 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
வீரப்பன்சத்திரம் பகுதியில் பழமையான லட்சுமி விநாயகர் கோவிலில்,
புனரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி கேட்டு, அப்பகுதி மக்கள்
கைத்தறி, துணிநுால் மற்றும் ஜவுளித்துறை அமைச்சரி விஜய் பாலாஜியிடம்
மனு அளித்தனர்.
மனு விபரம்: லட்சுமி விநாயகர் கோவில் நுாற்றாண்டு
பழமையானது. கடந்த ஆட்சியில் சாலை விரிவாக்கப்பணிக்காக கோவிலை
அகற்றுமாறு அதிகாரிகள் கூறினர். போராட்டம் நடந்ததால் இடிக்கும்
முயற்சிகைவிடப்பட்டது.
ஆனாலும் கோவில் சுற்றுச்சுவர் மற்றும்
மரங்கள் அகற்றப்பட்டன. தற்போது சாலைப்பணி முடிந்த நிலையில்,
போக்குவரத்துக்கு இடையூறின்றி கோவில் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது.
ஆனால் சில தனிநபர்கள், முன்னாள் அமைச்சர், பகுதி செயலாளர் மற்றும்
கவுன்சிலர்கள் கோவிலை இடிக்க பல வழிகளில் தொந்தரவு கொடுக்கின்றனர்.
தீயசக்தி ஆட்சியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட கோவில் கட்டுமான பணிக்கு
த.வெ.க., ஆட்சியில் அனுமதி வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில்
தெரிவித்துள்ளனர்.