/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பத்ம விருதுக்கு தகுதியா? விண்ணப்பிக்க யோசனை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:24 AM
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ஈரோடு; வரும், 2027ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள், ஜன.,26 ல் குடியரசு தினவிழாவில் வழங்கப்பட உள்ளது. கலை, இலக்கியம், கல்வி, விளை-யாட்டு, மருத்துவம், சமூக சேவை, அறிவியல், பொறியியல், மத்திய அரசு பணி, வியாபாரம், தொழில் போன்ற துறைகளில் சிறப்பாக செயல்ப-டுவோருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது.
மாவட்டத்தில் இந்த துறைகளில் தனித்தன்மை-யுடன் செயல்படுவோர் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பம் செய்வோர் அத்துறையில் ஏற்க-னவே தேசிய விருது அல்லது மாநில விருது பெற்றிருக்க வேண்டும். awards.gov.in தளத்தில் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, ஆக.,3க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.