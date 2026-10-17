/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ ஆயுத பூஜையால் ஏலம் ரத்து
ADDED : அக் 17, 2026 07:22 AM
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ஈரோடு:ஆயுதபூஜை பண்டிகையால், கோபி ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் வரும், 20ம் நடக்கும் பாக்கு ஏலம், 21ம் தேதி மதியம், 1:00 மணிக்கு நடக்கும். இதேபோல் எழுமாத்துார் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில், 18, 19ல் நடக்கும் தேங்காய், கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
* பெருந்துறை வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், 19, 20ல் கனகபுரத்தில் நடக்கும் மட்டை உரித்த தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்படுகிறது. இதேபோல் பெருந்துறை வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், இன்று நடக்கும் கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்படுகிறது.