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ஆயுத பூஜையால் ஏலம் ரத்து

ஆயுத பூஜையால் ஏலம் ரத்து

ADDED : அக் 17, 2026 07:22 AM

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ADDED : அக் 17, 2026 07:22 AM

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ஈரோடு:ஆயுதபூஜை பண்டிகையால், கோபி ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் வரும், 20ம் நடக்கும் பாக்கு ஏலம், 21ம் தேதி மதியம், 1:00 மணிக்கு நடக்கும். இதேபோல் எழுமாத்துார் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில், 18, 19ல் நடக்கும் தேங்காய், கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

* பெருந்துறை வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், 19, 20ல் கனகபுரத்தில் நடக்கும் மட்டை உரித்த தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்படுகிறது. இதேபோல் பெருந்துறை வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், இன்று நடக்கும் கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்படுகிறது.

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