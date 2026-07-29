/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கோவில் விழாவில் தற்காலிக ஸ்டாண்ட் அமைக்க ஏலம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:26 AM
அ நிறம் | அளவு
அந்தியூர்; அந்தியூர் குருநாத சுவாமி தேர் திருவிழாவில், தற்காலிக கார், பைக் ஸ்டாண்ட் அமைப்பதற்-கான ஏலம் நேற்று நடந்தது.
அரசு ஏலத்தொகை-யாக, 1.13 லட்சம் ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஏலத்தில், 29 பேர் டெபாசிட் செலுத்தி பங்கேற்-றனர். இதில் புதுக்காட்டை சேர்ந்த உத்ரசாமி, 1.72 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தார். ஜி.எஸ்.டி.,யுடன் சேர்த்து உரிய தொகையை, யூனியன் நிர்வாகத்துக்கு செலுத்தினார். வெள்-ளைப்பிள்ளையார் கோவில் முதல் தண்ணீர்-பந்தல் மற்றும் கரை பெருமாள் கோவில் ஆகிய இடங்களில் தற்காலிக வாகனங்கள் நிறுத்த இந்த ஏலம் நடத்தப்பட்டது.