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விஜயமங்கலம் பாரதி பள்ளி சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி
விஜயமங்கலம் பாரதி பள்ளி சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:48 AM
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பெருந்துறை,:பெருந்துறையை அடுத்த விஜயமங்கலம் பாரதி இண்டர்நேஷனல் பள்ளி சார்பாக, போதை பொருட்கள் விழிப்புணர்வு, பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் எரி பொருள் சிக்கனத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது. பள்ளி தாளாளர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார். முதல்வர் ரீனா முன்னிலை வகித்தார்.
விஜயமங்கலம், ஊத்துக்குளி ரோடு, மேம்பாலம் அருகில் துவங்கிய பேரணியை, பெருந்துறை எஸ்.ஐ.,க்கள் மேகநாதன், பிரசாத், சரவணன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். பேரணியில் பள்ளி மாணவ, மாணவியர், ஆசிரியர்கள் கையில் விழிப்புணர்வு பதாகை ஏந்தி சென்றனர். விஜயமங்கலம், மேக்கூர் மாரியம்மன் கோவில் அருகில் பேரணி நிறைவடைந்தது. பேரணியில் மாணவர்கள் நாடகம் மற்றும் நடனம் மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.