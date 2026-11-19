ADDED : நவ 18, 2026 06:49 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
தி ஐ பவுண்டேசன் கண் மருத்துவமனை மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா காலேஜ்
ஆப் பாராமெடிக்கல் அண்ட் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் மாணவ, மாணவியர் இணைந்து,
உலக நீரிழிவு தினத்தை முன்னிட்டு ஈரோட்டில்விழிப்புணர்வு நடைபயண
பேரணி நடந்தது.
ஐ பவுண்டேசன் கண் மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர்
சக்தி ராஜேஸ்வரி தொடங்கி வைத்தார். இதுகுறித்து அவர், விழித்திரை
மருத்துவர் சுதன் கூறியதாவது: உலக அளவில் சர்க்கரை நோயால்
பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
உலக
சுகாதார நிறுவன தரவுகளின்படி, 83 கோடி பேர் உலக அளவில் சர்க்கரை
நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச நீரிழிவு கூட்டமைப்பின்
சமீபத்திய ஆய்வின்படி, 20 முதல் 79 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களில்
ஒன்பது பேரில் ஒருவருக்கு, (சுமார் 58.9 கோடி பேர்) இந்த பாதிப்பு
உள்ளது. சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட, 43 சதவீதம் பேர் (25.2 கோடி
பேர்), தங்களுக்கு இந்த நோய் இருப்பதே தெரியாமல் உள்ளனர். இதனால், 40
வயதுக்கு மேற்பட்டோர் வருடம் ஒருமுறை கண் விழித்திரை பரிசோதனை
செய்வது அவசியம். ஈரோடு தி ஐ பவுண்டேசன் கண் மருத்துவமனையில்,
நவம்பர் மாதம் முழுவதும் இலவச கண் பரிசோதனை மற்றும் ஆலோசனை
வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு கூறினார்.
விழிப்புணர்வு பேரணியில்
ஈரோடு தி ஐ பவுண்டேசன் கண் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அபிராமி,
சாம்பவி, அஷ்மிதா மற்றும் மேனேஜர் கிஷோர் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்
கோவிந்த், ஊழியர்கள் மற்றும் கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர்,
பேராசிரியர்கள் என, 150க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.