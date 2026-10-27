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மார்க்கெட் வெளி கடைகளில் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க தடை
மார்க்கெட் வெளி கடைகளில் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க தடை
ADDED : அக் 02, 2026 02:56 AM
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ஈரோடு: ஈரோடு நேதாஜி தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், மார்க்கெட்டுக்கு வெளியே உள்ள கடைகளிலும், சுங்கம் வசூலிப்பது தொடர்பான பிரச்னை குறித்து, மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆணையர் அர்பித் ஜெயின் தலைமையில் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தப் பட்டது.
இதில் குத்தகைதாரர் தரப்பினரை தனியாகவும், வியாபா-ரிகள் தரப்பினரை தனியாகவும் அழைத்து பேசினார். இதில் மார்க்கெட்டுக்கு வெளியே, 25 கடைகளில் காய்கறி வியாபாரம் செய்வோரிடம், நீதிமன்ற உத்தரவு வரும் வரை, சுங்கம் வசூ-லிக்க கூடாது என ஆணையர் உத்தரவிட்டார்.