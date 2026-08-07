பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியை பார்வையிட 7வது ஆண்டாக தொடரும் தடை
பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியை பார்வையிட 7வது ஆண்டாக தொடரும் தடை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:26 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி: ஆடிப்பெருக்கு நாளை முன்னிட்டு, பவானிசாகர் அணை நீர்த்-தேக்க பகுதியை பொதுமக்கள் பார்வையிட தடை விதிக்கப்பட்-டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் அணை மேல் புறமுள்ள நீர்த்-தேக்க பகுதியை, பொதுமக்கள் பார்வையிட ஆண்டுதோறும் ஆடி பெருக்கு அன்று, ஒரு நாள் மட்டும் சிறப்பு அனுமதி வழங்-கப்பட்டு வந்தது. ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர், நாமக்கல், கரூர், சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து, ஆயிரக்கணக்கானோர் குடும்பத்துடன், பவானிசாகர் அணை மேல் பகுதியை
பார்வையிட வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு ஆடி 18 அன்று அணை மேல் பகு-தியை பார்வையிட மக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக, நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதேசமயம் ஆடிப்
பெருக்கு பண்டிகை நாளில்,
பவானிசாகர் பூங்கா வழக்கம்போல் திறந்திருக்கும் என்றனர்.
கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த, 2020 முதல் 2023 வரை, நான்கு ஆண்டுகள் பவானி
சாகர் அணை மேல்பகுதிக்கு மக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், தொடர்ந்து 2024, 2025ம் ஆண்டுகளிலும் தடை நீட்-டிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தொடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக பவானிசாகர் அணை மேல்பகுதியை பார்வையிட, இந்தாண்டும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அணை உதவி பொறியாளர் தமிழ்பாரத் கூறியதா-வது: பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியை, பாதுகாக்கப்-பட்ட இடமாக அரசு அறிவித்துள்ளது. அணை பாதுகாப்பு விதிமு-றைகளை பின்பற்ற வேண்டியுள்ளதால், அணை மேல் பகுதியை பார்வையிட மக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அணை மேல்பகுதியில் உள்ள தேன் கூடுகளில் தேனீக்கள் அதிக-ளவில் உள்ளன. ஆகவே பாதுகாப்பு கருதி ஆடி பெருக்கு அன்று பார்வையிட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் பவானி
சாகர் பூங்கா வழக்கம் போல் திறந்திருக்கும்.இவ்வாறு கூறினார்.