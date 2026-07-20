பயணிகளை முறைப்படுத்த எஸ்.பி., ஆபீஸ் பகுதியில் பேரிகார்டு
பயணிகளை முறைப்படுத்த எஸ்.பி., ஆபீஸ் பகுதியில் பேரிகார்டு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:54 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில்
காந்திஜி சாலையில் எஸ்.பி., அலுவலகம் உள்ளது. அலுவலகம் முன்புற
பக்கவாட்டு பகுதியில் பஸ் நிறுத்தம் உள்ளது. ஆனால் பயணிகள் ஸ்டாப்பில்
நிற்பதில்லை.
மாறாக பஸ்சில் உட்கார இடம் பிடிக்க, சில அடி துாரம்
முன்னதாகவே ஏற நினைத்து, எஸ்.பி., அலுவலக நுழைவு வாயில் முன்
நிற்கின்றனர். மக்கள் வழித்தடத்தை அடைத்து நிற்பதால் போலீஸ்
உள்ளிட்ட பிற வாகனங்கள் அலுவலகத்துக்குள் வருவதற்கு சிரமம்
ஏற்படுகிறது.
மேலும் பஸ்கள், ஸ்டாப்பில் நிற்காமல் பயணிகளை
ஏற்றி கொள்ள வேண்டி பல சமயங்களில் அலுவலக நுழைவு வாயிலை ஒட்டி
நிறுத்துவதால், வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையை தவிர்க்க
பயணிகள் நிற்கும் இடத்தில் பேரிகார்டுகளை போலீசார் வைத்துள்ளனர்.
இதனால் ஸ்டாப்பில் நின்று பஸ்களில் ஏறி செல்ல வழிவகை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் போக்குவரத்து போலீசார் சில
தினங்களாக ஸ்டாப்பில் நிற்குமாறு பயணி களையும், ஸ்டாப்புக்கு முன்
பஸ்சை நிறுத்துமாறு டிரைவர்களையும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.