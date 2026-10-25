ஆசனுார் வனத்துறை அலுவலகம் முற்றுகை சமாதனம் செய்த 'பீலா' அதிகாரிகள்
ஆசனுார் வனத்துறை அலுவலகம் முற்றுகை சமாதனம் செய்த 'பீலா' அதிகாரிகள்
ADDED : அக் 24, 2026 06:05 AM
சத்தியமங்கலம்:ஆசனுார் வனத்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட மக்களிடம், வழக்கம்போல் வெற்று சமாதானத்தை கூறி, 'பீலா' அதிகாரிகள் அனுப்பி வைத்தனர்.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்கு உட்பட்ட ஆசனுார் வனச்சரகத்தில், இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக ஒரு சிறுத்தை, அரேபாளையம், ஒங்கல்வாடி, பழைய ஆசனுார், பங்களா தொட்டி உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் அவ்வப்போது புகுந்து, ஆடு, மாடு, எருமை, நாய்களை தாக்கி கொன்று வருகிறது. மூன்று வாரங்களுக்கு முன், ஒரு பழங்குடி வாலிபரும் சிறுத்தையால் தாக்கப்பட்டு பலியானார். ஆட்கொல்லி சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க மக்கள் பலமுறை, ஆசனுார் கோட்ட வன அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியும் பலனில்லை. இதனால் அக்., 23ம் தேதி ஆசனுார் கோட்ட வன அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று தமிழ்நாடு பழங்குடி மக்கள் சங்கத்தினர் அறிவித்தனர்.
இந்த போராட்டத்தை பிசுபிசுக்க வைக்கும் முயற்சியாக, நேற்று முன்தினம் சிறுத்தை பிடிபட்டு விட்டதாக ஆசனுார் கோட்ட வன அதி
காரிகள் தெரிவித்தனர். ஆனால், எந்த இடத்தில் பிடிபட்டது? ஆட்கொல்லி சிறுத்தை தானா என்பதை தெரிவிக்க மறுத்து, நேற்று தெரிவிப்பதாக கூறினர். அதிகாரிகளின் இந்த 'பீலா'வை மக்கள் நம்பாமல், நேற்று திட்டமிட்டபடி வனக்கோட்ட அலுவலகத்தை, பவானிசாகர் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சுந்தரம் தலைமையில், 300க்கும் மேற்பட்டோர் முற்றுகையிட்டனர். பிறகு வனத்துறை அலுவலகம் முன் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். ஆசனூர் டி.எப்.ஓ., யோகேஷ் குமார் கார்க், ஆசனுார் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
கூண்டில் சிக்கிய மூன்று சிறுத்தைகள், அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது. ஆசனுார் மலை கிராம பகுதியில் வனத்துறை சார்பில் கமிட்டி அமைக்கப்படும். வன விலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு, 150 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. விலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதி கூறினர். இதனால் மதியம், 1:30 மணிக்கு போராட்டத்தை கைவிட்டு மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.