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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ வேகமாக சரியும் பவானிசாகர் நீர்மட்டம் நீர்வரத்து 138 கன அடி; திறப்பு 1,255 கன அடி

வேகமாக சரியும் பவானிசாகர் நீர்மட்டம் நீர்வரத்து 138 கன அடி; திறப்பு 1,255 கன அடி

வேகமாக சரியும் பவானிசாகர் நீர்மட்டம் நீர்வரத்து 138 கன அடி; திறப்பு 1,255 கன அடி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:32 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:32 AM

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அ நிறம் | அளவு

பவானிசாகர்:பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது.

பவானிசாகர் அணை, 105 அடி உயரம், 32.8 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு கொண்டது. பவானிசாகர் அணை மூலம் மூன்று மாவட்டங்களில், இரண்டு லட்சத்து, 47 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுகிறது.

அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளான நீலகிரி மலைப்

பகுதி மற்றும் வட கேரளாவில் இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யாததால், நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது.நேற்றைய நிலவரப்படி, 138 கன அடியாக நீர்வரத்து இருந்தது. அதே சமயம் அணையில் இருந்து அரக்கன்கோட்டை-தடப்பள்ளி பாசனத்திற்கு, 650 கன அடி; காளிங்கராயன் பாசனத்திற்கு, 500 கன அடி மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக, 100 கன அடி, கீழ்பவானி வாய்க்காலில், 5 கன அடி என, 1,255 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. நீர் வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில் நீர் திறப்பு அதிகரித்துள்ளதால் அணை நீர்மட்டம் சரிந்து வருகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி அணை நீர்மட்டம், 58.76 அடி, நீர் இருப்பு 6.8 டி.எம்.சி.,யாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் அணை நீர்மட்டம், 97 அடி; நீர் இருப்பு 26.4

டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது.

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