பறவைகள் சரணாலயத்தால் 8 கிராமங்களில் 'சைலண்ட்' தீபாவளி
பறவைகள் சரணாலயத்தால் 8 கிராமங்களில் 'சைலண்ட்' தீபாவளி
ADDED : நவ 07, 2026 05:32 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை யூனியன் வடமுகம் வெள்ளோடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வி.மேட்டுப்பாளையத்தில், வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது.
இங்கு
உள்நாட்டுப் பறவைகள் மட்டுமின்றி, வெளிநாட்டுப் பறவைகளும்
சீசனுக்கு வந்து தங்கி, முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரித்து செல்கின்றன.
சரணாலயத்தில் எப்போதும் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள்
தங்கியிருக்கும். இவற்றுக்கு அச்சுறுத்தல் தரக்கூடாது
என்பதற்காக, வி.மேட்டுப்பாளையம், செல்லப்பம்பாளையம்,
தச்சன்கரைவழி, செம்மாண்டாம்பாளையம், மீனாட்சிபுரம்,
புங்கம்பாடி, கொங்கு நகர், கருங்கங்காட்டு வலசு உள்ளிட்ட எட்டு
கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களும், தீபாவளிக்கு பட்டாசு
வெடிப்பதில்லை.
நாளை, 23வது ஆண்டாக இந்த கிராம மக்கள் 'சைலண்ட்'
தீபாவளி கொண்டாடுகின்றனர். குழந்தைகள், சிறுவர்கள் மட்டும்
மத்தாப்பூ, தரைச்சக்கரம், புஸ்வாணம் போன்றவற்றை கொளுத்தி
மகிழ்கின்றனர்.
இதற்காக வனத்துறை அதிகாரிகள் ரேஞ்சர் சதீஸ்
தலைமையிலான ஊழியர்கள், ஒரு வாரமாக கிராமங்களில் முகாமிட்டு,
மக்களிடம் பட்டாசு வெடி வெடிக்க வேண்டாம் என வேண்டுகோள் விடுத்து
வருகின்றனர்.