/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா பிறந்த நாள் விழா
ADDED : நவ 21, 2026 04:20 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மாநகர் மாவட்ட காங்., கமிட்டி அலுவலகம் முன், முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது உருவப்படத்துக்கு
மாவட்ட தலைவர் ராஜேஷ்ராஜப்பா தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை
செலுத்தினர். ஓ.பி.சி., மாவட்ட தலைவர் ஜல்லை விஜயகுமார் இனிப்பு
வழங்கினார்.
முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் திருச்செல்வம், நிர்வாகிகள்
ஜவகர்அலி, சாம்ராட் அசோக், செல்வம், ஞானதீபம், அர்ஷத், பிரபு, பாஷா
உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.