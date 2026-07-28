/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ நுாற்பாலைக்கு மின் இணைப்பு தர எதிர்ப்பு தெரிவித்து முற்றுகை
நுாற்பாலைக்கு மின் இணைப்பு தர எதிர்ப்பு தெரிவித்து முற்றுகை
நுாற்பாலைக்கு மின் இணைப்பு தர எதிர்ப்பு தெரிவித்து முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:36 AM
அ நிறம் | அளவு
பவானி;ஆப்பக்கூடல் அருகே கரட்டுப்பாளையத்தில், தனியார் நுாற்பாலை அமைப்பதற்கான பணி நடந்து வருகிறது. ஆலைக்கு மின் இணைப்பு வேண்டி விண்ணப்பித்திருந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள், 20க்கும் மேற்-பட்டோர், ஆப்பக்கூடல் உதவி மின்பொறியாளர் அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டனர். பிறகு அங்கிருந்த அலுவலர்களிடம் மனு அளித்-தனர்.
மனு விபரம்:குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதியில் நுாற்பாலை அமைக்க மின் இணைப்பு வழங்கினால், சத்தம், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மின் இணைப்பு தரக்கூடாது. இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர். மின் இணைப்பு கேட்டு ஆன்--லைனில் விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இது தொடர்பாக உயரதிகாரிகள் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று அலுவலர்கள் கூறியதால், மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.