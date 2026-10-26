/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் மேலாண்மை குழு கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 07:05 AM
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பெருந்துறை,:பெருந்துறை அடுத்த, சுண்டக்காம்பாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில், நேற்று பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் தேர்வு நடந்தது.
தலைவராக சித்ரா, துணைத் தலைவராக துளசி மற்றும் உறுப்பினர்களாக முன்னாள் மாணவர்கள், மகளிர் குழு உறுப்பினர்கள், கல்வியாளர் உள்ளிட்டோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். தேர்வு செய்யப்பட்ட, அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர் காளியப்பன் மற்றும் முன்னாள் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.