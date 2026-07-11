/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/விவசாயிகள் எதிர்ப்பால் மண் எடுப்பது நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:47 AM
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பெருந்துறை:பெருந்துறை ஒன்றியம், பெத்தாம்பாளையத்துக்கு உட்பட்ட சூரியம்பாளையம் மற்றும் கருக்கம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில், பிரதான காலிங்கராயன் வாய்க்காலுக்கு, 50 மீட்டருக்கு அப்பால், கீழ்பவானி பாசன இடத்தில், ஒரு வாரமாக மண் வெட்டி எடுக்கும் பணி நடக்கிறது. இதற்கு விவசாயிகள் மற்றும் கீழ்பவானி பாசன விவசாய சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பெருந்துறை-பெத்தாம்பாளையம் சாலையில் போராட்டம் நடத்தினர்.
பெருந்துறை வருவாய் துறையினர், போலீசார், பொதுப்பணித் துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து, மேல் நடவடிக்கை தொடரப்படும் என தெரிவித்து மண் அள்ளும் பணியை நிறுத்தினர். இதை தொடர்ந்து விவசாயிகள் போராட்டத்தை
கைவிட்டனர்.