/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ வேளாண் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:48 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு வருவாய் கோட்ட
அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில்,
ஆர்.டி.ஓ., முத்துசாமி தலைமையில் நடந்தது.
இதில் சமூக ஆர்வலர் முகிலன்
மனு வழங்கி பேசியதாவது: பெருந்துறை தென்முகம் வெள்ளோட்டில்
செயல்படும் தார் ஆலையை மூட வேண்டும். வடமுகம் வெள்ளோட்டில் செயல்படும்
கலவை ஆலையால் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுகிறது. சென்னிமலையில்
பல்வேறு பகுதிகளில் ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தில் குடிநீர் குழாய்
அமைக்கும் பணிக்காக குழி தோண்டி சரியாக மூடாமல் சென்றுவிட்டனர். இதனால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் புழுதி பறக்கிறது. பெருந்துறை, சென்னி
மலையில்
விதிமீறி செயல்படும் குவாரிகளை மூட வேண்டும் என்றார். பல்வேறு
கோரிக்கை தொடர்பாக, 30க்கும் மேற்பட்டோர் மனு வழங்கினர்.