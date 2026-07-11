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இசைப்பள்ளியில் சேர அழைப்பு

இசைப்பள்ளியில் சேர அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:48 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:48 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு, பவானி சாலை, மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளியில் மாணவ, மாணவியர் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது.

இங்கு, 13 முதல், 25 வயதுக்கு உட்பட்டோர், குரலிசை, பரத நாட்டியம், வயலின், மிருதங்கம் ஆகிய கலைகளுக்கு, 7 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தவில், நாதஸ்வரம், தேவாரம் கலைகளுக்கு, தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். படிப்பு, 3 ஆண்டு காலமாகும். இங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம், 1,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். அரசு விடுதி வசதி செய்து தரப்படும். கூடுதல் விபரத்துக்கு, 0424 2294365, 94860 19582 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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