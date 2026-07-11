/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/தாளவாடியில் 15ல் 'உ.தே.உ.ஊரில்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:49 AM
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ஈரோடு:க்களை
நாடி, மக்கள் குறை கேட்டு, உடனுக்குடன் தீர்வு காறும், 'உங்களை தேடி:
உங்கள் ஊரில்' திட்டத்தில், ஒரு நாள் முழுவதும் அத்தாலுகாவில் தங்கி, கள ஆய்வில் கலெக்டர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஈடுபடுவர்.
இதன்படி
வரும், 15ம் தேதி காலை, 9:00 முதல், 16 காலை, 9:00 மணி வரை தாளவாடி
தாலுகாவில் தங்கி, அரசு துறை செயல்பாடுகள், திட்டங்கள் குறித்து கள
ஆய்வில் கலெக்டர் கந்தசாமி ஈடுபட உள்ளார். அன்று மாலை, 4:30 முதல் மாலை,
6:00 மணி வரை தாளவாடி தாலுகா அலுவலகத்தில் மக்களை சந்தித்து
கலெக்டர் குறை கேட்டறிகிறார்.