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விற்பனையாளர் போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள்
விற்பனையாளர் போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:49 AM
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ஈரோடு:பணி
நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், ஊதிய உயர்வை கூடுதலாக வழங்க வேண்டும், காலி
மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெற தனி ஏஜென்சிகளை அமைத்து பெற வேண்டும்
என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஈரோட்டில் பவானி சாலையில்
உள்ள மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது.
இதில் பங்கேற்ற, 60க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையாளர்களை
போலீசார் கைது செய்தனர். இதையறிந்து அவர்களது குடும்பத்தாரும்
போராட்டத்துக்கு வந்தனர்.விற்பனையாளர்களின் போராட்டத்தால்
ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதிரே உட்பட, 10க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள்
மாநகரில் மூடப்பட்டன. இதனால் திறந்திருந்த மற்ற கடைகளில் கூட்டம்
எகிறியது.