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குப்பை வண்டியாக பயன்படுத்தியதால் பள்ளி வாகனத்துக்கு அபராதம் விதிப்பு

குப்பை வண்டியாக பயன்படுத்தியதால் பள்ளி வாகனத்துக்கு அபராதம் விதிப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:49 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:49 AM

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புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய் புளியம்பட்டியை அடுத்த நல்லுார் அருகே எஸ்.ஆர்.சி., மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி செயல்படுகிறது. பள்ளியில் தேங்கிய குப்பையை, மூட்டை கட்டி மாணவர்களை ஏற்றிச்செல்லும் பள்ளி வாகனத்தில் எடுத்து வந்து நல்லுார் அருகே கொட்டினர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த மக்கள், வேனை சிறைபிடித்தனர்.

இதை தொடர்ந்து சத்தி மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் ரவிக்குமார், பள்ளி வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து, மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் நிறுத்த உத்தரவிட்டார். மேல் நடவடிக்கைக்காக வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து பள்ளி வாகனத்தை குப்பை வண்டியாக பயன்படுத்தியதற்காக, 10 ஆயிரம் ரூபாயும், வாகனத்தின் முதலுதவி பெட்டியில் மருந்துகள் இல்லாததால், அதற்கு, 500 ரூபாயும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

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