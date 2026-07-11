'குட்கா' சோதனையில் மூன்றாவது முறையாக சிக்கிய மளிகை கடைக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்
'குட்கா' சோதனையில் மூன்றாவது முறையாக சிக்கிய மளிகை கடைக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:50 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில் 'குட்கா' சோதனையில் மூன்றாவது முறையாக சிக்கிய மளிகை கடைக்கு, 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
ஈரோடு
மாநகராட்சியில் ஏழாவது வார்டு மற்றும் 15வது வார்டுக்கு உட்பட்ட
பகுதிகளில், 32 கடைகளில், மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர் சிவக்குமார்
தலைமையிலான அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதில்
பி.பி.அக்ரஹாரம் பகுதியில் செயல்படும் ஒரு மளிகை கடையில், குட்கா
பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, கடை உரிமையாளரான ஜெகநாதனுக்கு ஒரு
லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து, கடைக்கு சீல் வைத்தனர். இந்த கடையில்
ஏற்கெனவே இரண்டு முறை குட்கா பறிமுதல் செய்து எச்சரிக்கை
விடப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக பிடிப்பட்டதால்,
ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக, மாநகராட்சி
அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர். இதேபோல் ஏழு கடைகளில், 39 கிலோ பிளாஸ்டிக்
கவர்களை பறிமுதல் செய்து, 18,700 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.
37வது
வார்டு காமராஜர் பள்ளியை அடுத்த குரங்குகுட்டை வீதியில் மித்தாலால்
ஜெயின் என்பவருக்கு சொந்தமான குடோனில், பதுக்கி
வைக்கப்பட்டிருந்த, 630 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து,
25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர். ஆய்வில் சுகாதார ஆய்வாளர்கள்
மணிவேல், திருநாவுக்கரசு, செல்வமுருகன், ரம்யா மற்றும் உணவு
பாதுகாப்பு அலுவலர்கள், போலீசாரும் இடம் பெற்றனர்.