போதை மாத்திரை விற்ற 4 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:50 AM
ஈரோடு
புதுமைக்காலனியில் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை, போதை மாத்திரையாக
விற்பனை செய்ததாக அப்துல் ரகீம் மகன் அப்துல் சமது, 20, என்பவரை,
போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். இவரிடம், 26 போதை மாத்திரைகளை
பறிமுதல் செய்தனர்.
இதேபோல் மாணிக்கம்பாளையம் ஹவுசிங் யூனிட்
பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்ற மூலப்பாளையம் அப்துல் செரீப், 22,
பி.பெ.அக்ரஹாரம் காமராஜர் நகர் நவீன்குமார், 23, ஈரோடு டவுன்
வி.வி.சி.ஆர்.நகரில் துரைசாமி, 22, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
இவர்களிடம், 86 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
சித்தோட்டில்...
சித்தோடு அருகே செங்குந்தபுரத்தில்
போலீசார் சோதனை நடத்தினர். இதில் சந்திரசேகர், 29, ஆகாஷ், 24,
ஆகியோர் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்காக பயன்படுத்தியது
தெரிந்து இருவரையும் கைது செய்தனர். இவர்களிடம், 100 வலி நிவாரணி
மாத்திரை, ஒரு மொபட்டை பறிமுதல் செய்தனர்.