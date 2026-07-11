/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பவானிசாகருக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:51 AM
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பவானிசாகர்:பவானிசாகர் அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியான நீலகிரி மாவட்ட மலை மற்றும் கேரளாவில், கன மழை பெய்து வருகிறது.
கனமழையால்
கோவை மாவட்டம் பில்லுார் அணை நீர்மட்டம், 95 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இதையடுத்து பில்லுார் அணையில் இருந்து உபரி நீர் பவானி ஆற்றில்
திறக்கப்பட்டுள்ளது. பவானி ஆற்றில் திறக்கப்படும் தண்ணீர்
பவானிசாகர் அணைக்கு வந்து சேர்வதால் அணை நீர்வரத்து தொடர்ந்து
அதிகரித்து வருகிறது.
நேற்று காலை, 3,633 கன அடியாக இருந்த
நீர்வரத்து, மாலையில், 6,589 கன அடியாக அதிகரித்தது. அணை
நீர்மட்டம், 58.76; நீர் இருப்பு, 6.8 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது.