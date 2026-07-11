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சூறைக்காற்றுடன் கனமழை

சூறைக்காற்றுடன் கனமழை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:52 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:52 AM

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ஈரோடு:ஈரோட்டில் நேற்று காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் வழக்கத்தைவிட குறைவாக காணப்பட்டது. மதியம், 3:00 மணியளவில், வானம் மேகமூட்டமாக மாறிய நிலையல் பலத்த சூறைக்காற்று வீசியது.

அதை தொடர்ந்து, 3:30 மணிக்கு இடியுடன் மிதமான வேகத்தில் மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. பத்து நிமிடங்களில் வேகம் அதிகரித்து, 40 நிமிடம் வரை வெளுத்து வாங்கியது. அதன்பின் மீண்டும் சாரல் மழையாக, 20 நிமிடம் பெய்தது. மாலை நேரம் என்பதால் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய மாணவ, மாணவியர் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். வீரப்பம்பாளையம் பைபாஸ் ரோட்டில் கோழிக்கொண்டை மரம், பலத்த காற்றை தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் முறிந்து, அருகிலிருந்த தள்ளுவண்டி உணவு கடை மீது விழுந்தது. இதில் தள்ளு

வண்டி சேதமானது. மாநகரில் நேதாஜி தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்கி, வழக்கம்போல் சகதிக்காடாக மாறியது.

பெருந்துறையில்...

பெருந்துறையில் நேற்று மதியம், 3:30 மணிக்கு பலத்த இடி, மின்னலுடன் மழை கொட்ட தொடங்கியது. ஒரு மணி நேரம் அதே வேகத்தில் கொட்டி தீர்த்தது. மழையால் பல இடங்களில் மின் தடை ஏற்பட்டது.

அந்தியூரில்...

அந்தியூர், தவிட்டுப்பாளையம், புதுமேட்டூர், சின்னத்தம்பிபாளையம், மைக்கேல்பாளையம், ஊஞ்சக்காடு, சங்கராப்பாளையம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில், நேற்று மதியம், 3:00 மணிக்கு மிதமாக பெய்ய தொடங்கிய மழை, 6:00 மணி வரை விட்டுவிட்டு பெய்தது. அதேசமயம் பிரம்மதேசம், தோட்டக்குடியாம்பாளையம், முனியப்பன்பாளையம் சுற்று வட்டார பகுதியில் அரை மணி நேரம் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. வெள்ளித்திருப்பூர், சென்னம்பட்டி, பர்கூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்தது.

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