/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ மாணவிக்கு குழந்தை டி.என்.ஏ., சோதனையில் சிக்கிய வாலிபர்
மாணவிக்கு குழந்தை டி.என்.ஏ., சோதனையில் சிக்கிய வாலிபர்
மாணவிக்கு குழந்தை டி.என்.ஏ., சோதனையில் சிக்கிய வாலிபர்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:52 AM
அ நிறம் | அளவு
சத்தியமங்கலம்:கடம்பூரை அடுத்த மாக்கம்பாளையத்தை
சேர்ந்த, 17 வயது மாணவியை, அதே ஊரை சேர்ந்த சுந்தரன், 27, திருமணம்
செய்து கொள்வதாக பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி
சத்தியமங்கலம் அனைத்து மகளிர் போலீசார், சுந்தரனை போக்சோவில் கைது
செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில் சிறுமிக்கு குழந்தை பிறந்தது.
அதே பகுதியை சேர்ந்த யுவராஜ், 26, என்பவரும் மாணவியுடன்
பழகியுள்ளார். ஆனால் கர்ப்பத்துக்கு தான் காரணமில்லை என
கூறியுள்ளார். இதனால் யுவராஜிடம் டி.என்.ஏ., பரிசோதனை நடந்தது. இதில்
மாணவி கர்ப்பத்துக்கு யுவராஜ்தான் காரணம் என தெரிந்தது. யுவராஜை
சத்தி மகளிர் போலீசார் போக்சோவில் கைது செய்தனர். கைதான யுவராஜுக்கு
மனைவி, இரு குழந்தைகள் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.