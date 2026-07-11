/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ வேன் கவிழ்ந்து 15 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:54 AM
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பெருந்துறை:கோவை பெரியநாயக்கன்பாளையம்,
ஆனைகட்டி பகுதி விவசாயிகள், தர்மபுரியில் உள்ள விவசாய
கல்லுாரிக்கு, விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிக்கு சென்றனர். பயிற்சி
முடிந்து நேற்று மாலை ஊருக்கு திரும்பினர். பெரியநாயக்கன்பாளையத்தை சேர்ந்த ராஜ்குமார், 37, வேனை ஓட்டினார்.
சேலம்-கோவை
தேசிய நெடுஞ்சாலை, பெருந்துறை அடுத்த திருவாச்சி அருகில் வந்தபோது,
மழை பெய்தது. இதனால் சாலையில் குளம்போல் தேங்கிய தண்ணீரில் சிக்கி வலது
புறமாக கவிழ்ந்து. இதில் வேனில் வந்த, 15 பேர் லேசான காமடைந்தனர்.
அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு, பெருந்துறை அரசு மருத்துவ கல்லுாரி
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.