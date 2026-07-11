/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:54 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாநகரில் சாலையோர கடைகள் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து பந்தல் அமைப்பதால்,
விபத்து ஏற்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் தரப்பில் தொடர் புகார் எழுந்தது.
இந்நிலையில் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷனை கடந்து, சென்னிமலை ரோட்டில்
சாலையோர கடைகளின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற, கடை
உரிமையாளர்களுக்கு, 15 நாட்களுக்கு முன் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள்
நோட்டீஸ் வழங்கினர். அவகாசம் முடிந்த நிலையில், ஆக்கிரமிப்புகளை
இடித்து அகற்றும் பணியில் நேற்று ஈடுபட்டனர். டீக்கடை, மளிகை கடை
மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள் முன் போடப்பட்டிருந்த பந்தல்,
நிழற்கூடை இடித்து அகற்றப்பட்டது.
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