/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/உயிரை மாய்க்க வைத்த 2வது கருத்து வேறுபாடு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:55 AM
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டி.என்.பாளையம்:டி.என்
பாளையம் கரட்டூர் வீதியை சேர்ந்த லோகநாதன் மனைவி நித்தியபிரியா, 34;
தம்பதிக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர்.
கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து
வேறுபாட்டால் பிரிந்த நித்திய பிரியா, அதே பகுதியை சேர்ந்த கணேசனுடன்
பழகி வந்தார். அவரிடமும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அதே பகுதியில்
வசிக்கும் பெற்றோர் வீட்டுக்கு, சில நாட்களுக்கு முன் சென்றார்.
பெற்றோர் கண்டித்த நிலையில், வீட்டில் தனியாக இருந்த நித்தியபிரியா
துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். பங்களாபுதுார் போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.